حزب الدعوة:رواتب نوابنا أهم من الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية، الأحد، من أن العراق سيكون عرضه لـ”مخاطر كثيرة” بعد شهر آذار المقبل في حال عدم الاتفاق على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، مشيرة إلى أن رواتب وامتيازات النواب ستكون مهددة.وقال رئيس الكتلة النائب علي البديري في تصريح صحفي له اليوم، إن “تأجيل الانتخابات يحتاج إلى تعديل المادة التي تنص على عمر البرلمان والحكومة وعرض هذا التعديل على استفتاء شعبي”، مؤكدا “استحالة إجراء أي عملية تعديل للدستور خلال الوقت الحاضر”.وأضاف البديري، أن “رواتب وامتيازات اعضاء مجلس النواب ستكون محط إشكالات كبيرة بعد انتهاء عمر البرلمان الذي حدده الدستور”، محذرا من “فراع دستوري واضح بعد آذار المقبل سيجعل البلاد عرضة للكثير من المخاطر”.وكان تيار الحكمة الوطني دعا في وقت سابق من اليوم الأحد، الكتل السياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية إلى مراجعة حساباتها، محذرا من أن التأجيل يعني عودة العراق إلى مرحلة خطيرة وإيصال رسائل سلبية للعالم.