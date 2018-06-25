حزب الدعوة للعبادي:أهل بيتك أولى من الجيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية جاسم محمد البياتي,الاثنين, عن مساع تبذل من اجل إعادة تشكيل تحالف يضم تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، داعيا العبادي إلى “التضحية” كون أهل بيته أقرب إليه من جيرانه. وقال البياتي في تصريح صحفي له اليوم: إن “هناك مساع سياسية تبذل من اجل إعادة تشكل كتلة سياسية كبيرة تضم أعضاء حزب الدعوة ضمن تحالف النصر وائتلاف دولة القانون”. وأضاف البياتي، أن “تلك المساعي تضغط على القادة في حزب الدعوة من اجل إنهاء خلافاتهم وإعادة ترتيب اوضاع حزب الدعوة الإسلامية قبل فقدانه منصب رئاسة الحكومة المقبلة والتأييد الجماهيري مقابل خلافات شخصية”. وتابع ان “التحالفات المعلنة غير رصينة ولا يمكنها الصمود طويلا والأولى برئيس الوزراء حيدر العبادي التضحية من اجل بيته لا من اجل الجيران لتشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “في حال استمرار الخلافات بين أقطاب حزب الدعوة فانه سيتم اختيار شخصية توافقية”.