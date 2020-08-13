حزب بارزاني:التظاهرات في الإقليم “سياسية” وليست مطلبية!

حزب بارزاني:التظاهرات في الإقليم “سياسية” وليست مطلبية!
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، التظاهرات الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية بأنها “سياسية” تحركها جهات سياسية وخارجية.وقال عضو الحزب الديمقراطي، ريبين سلام، في حديث صحفي، إن “التظاهرات الأخيرة في السليمانية تظاهرات سياسية وليست مطلبية شعبية، وتحرك من جهات سياسية وخارجية لم تستطيع إضعاف الإقليم فلجئت لهذه الخطوات من أجل تشتيت كلمة الكرد”.وأضاف سلام: “لانعارض وجود تظاهرات شعبية تطالب بحقوقها ولكن ماشاهدناه هو استهداف لمقرات حزبية معينة دون الأخرى وهذا يشير لوجود أجندة خارجية وحزبية تقف خلف هذه التظاهرات مستغلين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم والعالم بأسره”.

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