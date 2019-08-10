حزب بارزاني:الدولة التي تدار من خلال خطب المرجعية لاخير فيها

أربيل/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، 10 آب، 2019، السياسيين الذين قال انهم ينتظرون خطب الجمعة وتوجيهاتها، الى التحول الى طلبة في الحوزة والمعاهد والكليات الدينية.وذكر شنكالي في تغريدة على موقعه بتويتر ، أن “‏الدولة التي تدار من خلال خطب الجمعة وتوجيهاتها لايمكن ان تكون دولة مدنية مواكبة للتقدم والتطور”.وقال، إن “على سياسييها وقادتها الذين ينتظرون تلك الخطب وتوجيهاتها، ان يتحولوا لطلبة في الحوزة والمعاهد والكليات الدينية بدلاً من تسنم مسؤولية ادارة الدولة وقيادتها”.