حزب بارزاني:المنهاج الحكومي لعلاوي لايحل مشاكل العراق

حزب بارزاني:المنهاج الحكومي لعلاوي لايحل مشاكل العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مجلس النواب، الخميس، المنهاج الحكومي لرئيس الحكومة محمد علاوي لم يتضمن آلية لحل مشكلات بغداد واربيل.وأشار النائب عن الكتلة، ديار برواري في حديث صحفي، إلى أهمية أن “يتضمن البرنامج الحكومي تهدئة شريحة الشباب وخـاصـة المـتـواجـديـن في ساحة التحرير ومعاقبة المسيئين لهم وتقديمهم للعدالة”.وذكر برواري، أن “معظم مشكلات المجتمع تخص فئة الشباب لذلك نـرى ضـرورة ان يتضمن المنهاج الحكومي توفير فرص العمل لهم وتدريبهم مهنيا وتشجيع القطاع الخاص لاستيعابهم”، منتقداً “عدم تضمن البرنامج الحكومي سبل دعم الرياضيين بصفتهم سفراء البلد”.وأضاف برواري، أن “المنهاج الحكومي لم يتضمن ايضا كيفية تطـويـر الــنــظــام الاتــحــادي وحـل المـشـكـلات الـعـالـقـة بــين الـحـكـومـة الاتحادية والاقليم”.

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