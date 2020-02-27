حزب بارزاني:المنهاج الحكومي لعلاوي لايحل مشاكل العراق

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إيران تفتح سيولها الطينية على العراق لتدمير الأراضي الزراعية والدفاع المدني يقدم”النصائح”
صالح:37 مليار دولار الدين الخارجي للعراق
ميراشرفي:العراق يحتل المرتبة الثانية في استيراد البضائع الإيرانية
الطاقة النيابية:7 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب قادة حزب بارزاني من خلال تهريب النفط
ديالى ترفض غلق الحدود مع إيران بسبب كورونا خلافا لتعليمات الحكومة الاتحادية
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أحزاب فاسدة وحكومة علاوي ليست مستقلة
باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN