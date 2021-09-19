حزب بارزاني:رئاسة الجمهورية ليست حكرا لحزب طالباني

حزب بارزاني:رئاسة الجمهورية ليست حكرا لحزب طالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الأحد، أن رئاسة الجمهورية ليست حكرا على جهة سياسية أو حزب معين.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “تمسك الاتحاد الوطني برئاسة الجمهورية أمر غريب، والحديث عن تقاسم المناصب ووجود اتفاق يقضي بتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم وهم رئاسة الجمهورية غير صحيح بالمطلق”.وأضاف أن “تسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم هو استحقاق انتخابي، نتيجة حصوله على الأغلبية في برلمان إقليم كردستان، وبالتالي يستطيع أخذ جميع المناصب، ولكن من مبدأ الشراكة والتوافق يتم تقاسم السلطة مع الأحزاب الأخرى”.

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