حزب بارزاني:رفض بقاء حسين على وزارة المالية من القوى الشيعية “سياسية”

حزب بارزاني:رفض بقاء حسين على وزارة المالية من القوى الشيعية “سياسية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أن رفض القوى الشيعية لتولي فؤاد حسين وزارة المالية لأسباب سياسية لا مهنية.وأكد عضو الحزب، ريبين سلام، أن “الأطراف الشيعية ترفض تولي فؤاد حسين وزارة المالية لأسباب سياسية وليست مهنية”.وأضاف، أن “حسين شخصية سياسية محترمة وله تاريخ نضالي طويل ولكن بعض الجهات تريد خلق أزمة مع الكرد مجددا”.وأضاف أنه “لايوجد تمسك بترشيح فؤاد حسين أو غيره أطلاقا وهذا ما اكدنناه خلال المحادثات مع الكتل السياسية”.وكشف وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، أن “الكتل الكردستانية رشحت 3 وزراء ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، هي كل من فؤاد حسين وزيراً للمالية، ونازانين أسو وزيراً للإعمار والإسكان، وخالد شواني لوزارة العدل”.وبين، أن “الإصرار على بقاء فؤاد حسين وزيرا للمالية وذك يعود لكونه رجل سياسي، وتاريخه كبير، ولماذا لا نصر على طرحه”.

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