حزب بارزاني:سنمضي بتشكيل حكومة مسرور حتى بدون حزب طالباني

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي، ريبوار بابكئي، الخميس، أن عملية تشكيل حكومة الاقليم ستمضي حتى بدون مرشحي الاتحاد الوطني.وقال ريبوار بابكئي، في تصريح صحفي، إن “رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور بارزاني، سيمضي بعملية التفاوض لاختيار الكابينة الحكومية وتقديمها قبل انتهاء الموعد المحدد له وفقا للقانون الداخلي، والذي لا يسمح له بتجاوز مهلة 30 يوما”.وأضاف بابكئي، أن “عملية تشكيل الحكومة وتقديم الكابينة لغرض الموافقة، ستمضي حتى إذا لم يقدم الاتحاد الوطني اسماء مرشحيه لرئيس الحكومة، ودون الالتفات لتصريحات قيادات في الاتحاد”.وكانت قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكدت في تصريحات صحفية، أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه للمناصب داخل حكومة إقليم كردستان قبل تسمية محافظ كركوك.وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، قد كلف الأربعاء 12 حزيران 2019، مسرور البارزاني بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان، وبموجب القانون يجب على مسرور البارزاني إكمال تشكيل الكابينة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه.