حزب بارزاني:عبد المهدي الأقرب لرئاسة الوزراء

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاربعاء، عن الشخصية الأقرب لتولي منصب رئاسة الحكومة، مبيناً أن هنالك 5 اسماء لتولي المنصب ولم يحسم امرها إلى الان.

وقال باجلان في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية لم تطرح حتى الان شخصية محددة لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة، لكن هنالك 5 اسماء تتنافس على المنصب من بينها علي الشكري واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي”.

وأضاف، أن “الأقرب لتولي المنصب بعيداً عن هذه الاسماء، هو رغبة الكتل السياسية بالإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”، لافتاً إلى أن “عبد المهدي الأقرب والأفضل في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وبشأن طرح اسم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، لتولي المنصب، قال باجلان إن “أي شخصية تستلم منصب رئاسة الحكومة الجديدة، ستكون الاحزاب الكردية داعمة لها، بشرط التزامها بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان”.