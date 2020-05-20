حزب بارزاني:فؤاد حسين “غير طامع بأي وزارة”!!

حزب بارزاني:فؤاد حسين “غير طامع بأي وزارة”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الأربعاء، أن مرشح الحزب لوزارة الخارجية فؤاد حسين غير طامح بتسلم أي حقيبة وزارية، مشيرة إلى أن المرشح النهائي للوزارة سيعلن بعد عيد الفطر.وقالت النجار في تصريح صحفي، إنه “كان من المفترض عقد جلسة لمجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك لاكمال شواغر الكابينة الوزارية، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو الذي اخر ارسال الأسماء”.وأضاف، ان “حقيبة الخارجية محسومة للحزب الديمقراطي الكردستاني على اعتبار انها استحقاق انتخابي”، مؤكدا أن “مرشح الوزارة غير محسوم لغاية الان”.وأشارت النجار إلى أن “فؤاد حسين المرشح لوزارة الخارجية لا يطمح بتسلم اية حقيبة وزارية”، مؤكدة أن “الايام القادمة هي التي تحدد الاسم وتقديم المرشح النهائي بعد العيد”. 

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