حزب بارزاني:منصب محافظ كركوك مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:منصب محافظ كركوك مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط الحصول على منصب محافظ كركوك مقابل تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.وأفاد المصدر ، إن “الحزب الديمقراطي يرهن منصب المحافظ مقابل الموافقة على شغل مرشح الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف، أن “الديمقراطي يعتقد أن منصب محافظ كركوك أهم له، لأنه سيمكنه من شغل منصب يعطيه قوة داخل كركوك”.وعقد الاتحاد الوطني يوم أمس اجتماعا في كركوك للتأكيد على رفضه التنازل على منصب المحافظ. 

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