حزب بارزاني:نتظر تهدئة الأوضاع لتقديم شروط تحالفنا تجاه الكتلة الأكبر

حزب بارزاني:نتظر تهدئة الأوضاع لتقديم شروط تحالفنا تجاه الكتلة الأكبر
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم, الأحد, عن اكتمال ورقة المطالب الكردية المشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة, مبينا أن الوفد الكردي المشترك بانتظار استقرار الأوضاع في بغداد لطرح الورقة أمام الأحزاب الأخرى. وقال قاسم في تصريح صحفي له اليوم، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني انهيا صياغة ورقة المطالب المشتركة لطرحها امام الكتل السياسية من اجل تشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف أن “أهم ما تتضمنه ورقة المطالب هي تشكيل حكومة جديدة على أساس الدستور وتطبيقيه تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها صرف رواتب قوات البيشمركة تعهد البرلمان بتشريع قانون النفط والغاز وضع أساس الشراكة في العملية السياسية لا المشاركة للكرد”. واشار قاسم إلى أن “الوفد الكردي المشترك ينتظر استقرار الأوضاع السياسية في بغداد وإنهاء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فضلا عن حل مشكل الاحتجاجات الشعبية لطرح الورقة المشترك إمام الأحزاب الأخرى”. 

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