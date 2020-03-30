حزب بارزاني:نحن مع أي مرشح شيعي يلبي طلباتنا

حزب بارزاني:نحن مع أي مرشح شيعي يلبي طلباتنا
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، تأييدها لمرشح يتحصل على إجماع شيعي لرئاسة الوزراء، داعية القوى الشيعية إلى توحيد موقفها بشأن مرشح لرئاسة الحكومة.وقال النائب عن الكتلة احمد الصفار في حديث صحفي،، أن “حزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه إشكال أو اعترض على أي شخصية تراها القوى الشيعية مناسبة لرئاسة الوزراء على اعتبار المنصب من نصيب المكون الشيعي”.وأضاف أن “الأحزاب الكردية لا تتدخل في مسالة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء”، داعيا بالوقت ذاته القوى الشيعية إلى “توحيد موقفهم في ظل الأزمة الراهنة واختيار مرشحهم لتشكيل الحكومة المقبلة”.بشان الزرفي، بين الصفار، “بحسب رأيي الشخصي فان رئيس الوزراء المكلف يمتلك معلومات اقتصادية ومالية واسعة، بالإضافة إلى خبرته الإدارية على اعتباره كان محافظ للنجف في وقت سابق، هذا يفترض من القوى الشيعية إعطاء مجال ومساحة واسعة للزرفي لتشكيل الحكومة في الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات”.

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