حزب بارزاني يرفض طلب حزب طالباني بالإنفصال الإداري والمالي عن حكومة الإقليم

حزب بارزاني يرفض طلب حزب طالباني بالإنفصال الإداري والمالي عن حكومة الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب في برلمان الإقليم سيروان حسن، الاربعاء، إعلان الاتحاد الوطني بالذهاب تجاه نظام اللامركزية الإدارية بانه قرار غير صحيح.وقال حسن في حديث صحفي، إن “الإقليم يمر بأزمات متعددة أبرزها الأزمة الاقتصادية والخلافات مع بغداد بشأن موضوع حصته من الموازنة، وبدلا من دعم حكومة الإقليم لمواجهة هذه الأزمة، يقوم الشركاء مثل هذه الخطوات التي تحاول إضعاف الإقليم”.وأضاف أن “اللامركزية الإدارية خطوة صريحة لمحاولة تقسيم الإقليم، وإلا فأن السليمانية تتعامل بشكل مستقل ولها الحرية الكاملة في تعيين المدراء والمسؤولين، وأيضا لديها ميزانية خاصة ومواردها البشرية تذهب لها، فلماذا يذهبون لهذه الخطوة التي هي سياسية بأمتياز وليست إدارية”.وكان نواب في برلمان الإقليم عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلنوا استكمال الاتحاد الوطني لمشروع اللامركزية الإدارية وتقديمه قريبا لبرلمان الإقليم.

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