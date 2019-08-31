حزب بارزاني ينفي عدم مشاركة النازحين في الانتخابات المحلية القادمة

حزب بارزاني ينفي عدم مشاركة النازحين في الانتخابات المحلية القادمة
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، حقيقة حرمان النازحين المشاركة بالانتخابات المقبلة.ونفى عضو الحزب، محي الدين المزوري، في حديث صحفي، “اعتراض أعضاء الحزب على حرمان النازحين من التصويت بالانتخابات جراء مخاوف من عدم قدرتهم على تزوير الأصوات”.وأضاف المزوري، أن “من يتحدث بهذه اللغة لايعرف قيمة الحزب الديمقراطي وتأثيره على الساحة في محافظة نينوى وباقي المناطق المتنازع عليها”.وبين، أن “حرمان آلاف من النازحين من التصويت واجبارهم على التصويت بيوم الاقتراع داخل مناطقهم الأصلية فيه تجني كبير لانهم لان يستطيعوا الوصول لتلك المناطق وأغلبهم من العوائل الفقيرة ولديهم ظروف خاصة تمنعهم من العودة لمناطقهم”.وأشار المزوري، إلى أن “الحزب الديمقراطي لديه قاعدة واسعة بين النازحين وخاصة من أبناء المكونات الأيزيدية والمسيحية وعلى مجلس النواب إيجاد طريقة وحل لهذه المشكلة”.وحددت مفوضية الانتخابات، العشرين من نيسان المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.

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