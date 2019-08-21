حزب بارزاني: 12 سفير حصة الأحزاب الكردية الرئيسية

حزب بارزاني: 12 سفير حصة الأحزاب الكردية الرئيسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حصل اقليم كردستان، بحسب ما اعلن اليوم الاربعاء، على زيادة في التمثيل الدبلوماسي عبر السفارات التي سيتولى منصب السفير فيها، شخصيات كردية من الاحزاب الشمالية.واوضح موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الرسمي، ان النقاشات الحالية بين اطراف الحكومة حول شروط الترشيح لمنصب سفير، سمحت للاحزاب الكردية، بالحصول على اثني عشر سفارة بدلا من ثمانية سابقا.يشار الى ان الاحزاب الكردية تمتلك حاليا التمثيل الدبلوماسي للبلاد في ثمان سفارات، منها سفارة العراق في السويد، ايطاليا، اوكرانيا، هولندا، اليونان، الصين، الفاتيكان ورومانيا.

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