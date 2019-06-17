حزب طالباني:استحالة تشكيل حكومة مسرور دون مشاركة حزبنا

حزب طالباني:استحالة تشكيل حكومة مسرور دون مشاركة حزبنا
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، الاثنين، عن ابرز الملفات المطروحة امام رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور البارزاني، مستبعدا ان ينجح في تشكيل الحكومة دون اشراك الاتحاد.وقال عبد الله في تصريح صحفي: ان “زيارة مسرور البارزاني الى السليمانية تهدف الى وضع اللمسات الاولى لتشكيل حكومة كردستان مع الاتحاد الوطني وباقي الاحزاب الاخرى”.واضاف ان ” الشرط الوحيد للاتحاد امام مسرور البارزاني هو تسمية مرشح معين لمنصب محافظ كركوك بشكل مسبق قبل البدء بتشكل الحكومة”.واوضح عبد الله ان “البارزاني يعمل جيدا عدم امكانية تشكيل الحكومة وإدارتها بشكل صحيح دون اشراك الاتحاد فيها لنيل الثقة الشعبية والنيابية في الاقليم”.

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