حزب طالباني:الحكومة “التوافقية” الأفضل للوضع العراقي

حزب طالباني:الحكومة “التوافقية” الأفضل للوضع العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني رابحة حمد، الاثنين، أن حزبها لن يقف مع طرف شيعي ضد آخر.وقالت حمد في حديث  صحفي: إن “موقف الاتحاد الوطني منذ الجلسة الأولى للبرلمان كان متبني للحياد”.وأضافت أن “الاتحاد الوطني مع التوافقية في إدارة الحكومة المقبلة، لآن العراق الجديد مبني على التوافقات والأغلبية صعبة التحقيق في الوقت الحالي”.ويستمر الحوار بين مختلف الكتل السياسية في إطار المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *