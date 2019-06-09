حزب طالباني:خلافاتنا مع حزب البارزاني حول المناصب فقط

حزب طالباني:خلافاتنا مع حزب البارزاني حول المناصب فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأحد، ان الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني في طريقها إلى التهدئة، موضحاً ان الحزب الديمقراطي حصل على منصب وزير المالية اضافة الى وزارة الاعمار، وسيكون وزير العدل من نصيب الاتحاد الوطني ولكن بعد حل جميع الخلافات.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “منصب وزير العدل تم الاتفاق عليه سابقا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على ان يكون هذا المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد حصول حزب البارزاني على وزارتي المالية والاعمار اضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان”.واضاف ان “الخلافات عادت من جديد الى الواجهة بعد الاعلان عن اختيار رئيس حكومة الاقليم”، مبينا أن “الازمة الحاصلة على منصب محافظ كركوك زادت الأمور تعقيدا بين الاتحاد والديمقراطي”.واوضح السورجي، أن “الخلافات في طريقها الى التهدئة وهناك اجتماعات ستعقد من اجل حلحلة جميع المشاكل والالتزام بالاتفاقات المتفق عليها، على ان يحصل الاتحاد على وزارة العدل ومنصب محافظ كركوك”. 

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