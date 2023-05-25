حزب طالباني:على حكومتي بغداد وأربيل إيجاد بديل عن تركيا لتصدير النفط من الإقليم

حزب طالباني:على حكومتي بغداد وأربيل إيجاد بديل عن تركيا لتصدير النفط من الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مستشار الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، الخميس، استئناف تصدير نفط اقليم كردستان مجددا.وقال أحمد في حديث صحفي، “من المستبعد استئاف تصدير نفط الإقليم مجددا، لذا من الضروري قيام الحكومة في كردستان الدخول فى المفاوضات الجدية مع الحكومة الاتحادية لايجاد الحل البديل”.وأضاف أن “العراق يتعرض لخسائر مالية فادحة نتيجة عدم إعادة تصدير النفط، والإقليم لايستطيع دفع رواتبه، ويجب البحث عن خطة بديلة للاستفادة من نفط الإقليم المهدور”.يشار الى ان إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق يواصل تراجعه مع عدم ظهور أي مؤشرات تذكر على أن تدفق الصادرات لميناء جيهان التركي سيستأنف بعد توقف مستمر منذ ما يقرب من شهرين.وقال مصدر إن تركيا لم ترد بعد على طلب العراق استئناف الضخ في خط الأنابيب الشمالي، وفق “رويترز”.

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