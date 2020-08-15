حزب طالباني:قانون الانتخابات الحالي سيحول البرلمان الى سلطة عشائرية

حزب طالباني:قانون الانتخابات الحالي سيحول البرلمان الى سلطة عشائرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، ان قانون الانتخابات الحالي سيحول البرلمان الى سلطة العشائر، مبينا ان أي زعيم عشائري سينال عضوية البرلمان بسهولة تامة في القضاء.وقال السورجي في تصريح صحفي: ان ” المداولات مستمرة بشان الانتخابات المكبرة وقد رحب بها الاتحاد الوطني الا انه يرى بعض التفاصيل غير الواضحة”.واضاف ان” اتخاذ كل قضاء كدائرة انتخابية واحدة سيحول البرلمان الى ديوان عشائري وسيجعل كل زعماء العشائر في البرلمان كونهم سيتنافقسون ضمن القبيلة الواحدة والغالب هو الذي يفوز بالدائرة الانتخابية”.وأوضح السورجي، أن “الخلافات بشان المناطق المتنازع عليها والتعداد السكاني وغيرها من الازمات مازال قائما وعلى الجميع حل تلك الاشكاليات قبل اجراء انتخابات مبكرة عشوائية ستؤدي الى عواقب وخيمة”. 

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