حزب طالباني:قدمنا طلبا لحزب بارزاني لعقد اجتماع مشترك
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني, الخميس, عن تقديمه طلبا الى الحزب الديمقراطي الكردستاني اول امس بشأن مناقشة استحقاق الكرد في الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه لم يستلم جوابا لحد اللحظة.وقال القيادي بالحزب النائب حسين نرمو في تصريح صحفي له اليوم، إن “قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وجهت طلبا رسميا الى الحزب الديمقراطي لعقد اجتماع مشترك لمناقشة استحقاق الكرد في الحكومة”.وأضاف نرمو، أن “الطلب حدد فقرات المناقشة من حيث استحقاقنا في الوزارات السيادية والوزارات الاخرى”، مشيرا إلى أن “الطلب قد تم تقديمه امس الاول الا ان الحزب الديمقراطي لم يجبنا لحد اللحظة”.من جانب اخر اكد نرمو, ان “رئيس الحكومة المكلف اجرى عدة لقاءات مع قيادات الاحزاب الكردية بما فيها الاتحاد الوطني الكردستاني, الا انه لم يعد احد بعدد الوزارات التي ستمنح للكرد ولا حتى عدد الوزارات السيادية التي هي من استحقاق الاحزاب الكردية”, مشيرا الى ان “الاجتماعات مع عادل عبد المهدي كانت ايجابية وقد اكدنا له تمسكنا بالدستور”.