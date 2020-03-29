حزب طالباني:لن نتحاور مع الزرفي إلا بموافقة حزب بارزاني

حزب طالباني:لن نتحاور مع الزرفي إلا بموافقة حزب بارزاني
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الأحد (29 آذار 2020)، صحة الأنباء والتسريبات التي تحدثت عن تفاوض المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي مع حزبه بشكل منفرد، وبعيداً عن باقي القوى الكردية.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني هو جزء من القوى الكردستانية ويتفاوض مع بغداد والمكلف بتشكيل الحكومة على أساس المكون الكردي بشكل عام ولا يوجد تفاوض جزئي”.وأضاف، أن “شروط الكرد واضحة جداً، وبيناها مراراً في وسائل الإعلام وهو الحفاظ على الاتفاقيات المبرمة مع بغداد واختيار التشكيلة الحكومية بعد مشاورة القادة الكرد والحفاظ على حقوق المكون ولكن نحن نتفاوض بشكل جمعي وليس بشكل منفرد”.وانتشرت انباءً على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد، بأن المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة عدنان الزرفي تفاوض مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل منفرد.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام كشف، الجمعة (27 آذار 2020)، عن تقديم الكتل الكردستانية، طلباً للمكلف برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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