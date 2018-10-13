حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك

السليمانية/شبكة أخبار العراق- جدد الاتحاد الوطني الكردستاني,السبت, تمسكه بمنصب محافظ كركوك, رافضا إبرام أية صفقة سياسية لتعيين محافظ عبر التوافقات السياسية.وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد اريز عبد الله في تصريح صحفي له اليوم، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه الحق الدستوري في تعيين محافظ بالاصالة بدلا من المحافظ الحالي بالوكالة راكان الجبوري”.وأضاف عبد الله، أن “الاتحاد حقق اعلى النتائج في الانتخابات المحلية والنيابية في كركوك وعلى الحكومة المركزية إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة والنظر بنشر قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية”.واوضح عبد الله ان “مرشح الاتحاد لمنصب المحافظ هو رازكار علي وفي حال عدم التوافق عليه فسيتم استبداله”، رافضا “ابرام اية صفقة سياسية لتنصيب محافظ بالوكالة بشكل توافقي دون الاتحاد الوطني”.