حزب طالباني:وزارة البيئة حصتنا

حزب طالباني:وزارة البيئة حصتنا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الخميس، عن عقد لقاء بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قريبا.وقال آلي في حديث صحفي، إنه “الى الان لا يوجد تفاهم بشأن حسم الوزارات المتبقية وهي وزارتي الأعمار والإسكان ووزارة البيئة”.وأضاف، أن “وفدا من الديمقراطي الكردستاني سيزور السليمانية قريبا، لبحث التفاهم مع الاتحاد الوطني على القضايا العالقة”.واكد آلي، اننا “لن نرضى بدون وزارة البيئة لأنها استحقاقنا السياسي”.ومضى اكثر من شهر على تصويت مجلس النواب العراقي، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبرنامجه الوزاري.وتم حسم 19 وزارة ما عدا وزارتي البيئة والاعمار، وحصل الكرد على أربع وزارات مقسمة بينهم.ويذكر ان مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعد، اما الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة.

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