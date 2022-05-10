حزب طالباني: لدينا خلافات كبيرة مع حزب بارزاني

حزب طالباني: لدينا خلافات كبيرة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، الحراك في البيت الكردي وارتباطه في الحكومة المركزية.وقال خوشناو في تصريح  صحفي، إنه “بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحديات كبيرة ومشتركات كثيرة وندعو لحل الخلافات داخلياً”، مبيناً أن “الخلافات الكردية مرتبطة مع الحكومة المركزية والتأثير مشترك على رئاسة الجمهورية والوزراء”.وأضاف أن “تحسين العلاقات السياسية يعجل من حسم جزء كبير من الانسداد السياسي ونأمل انهاء الخلافات الكردية والتوجه نحو رئاسة الجمهورية”.وبين أنه “نسعى ليكون البيت الكردي جزء من الحل السياسي وليس العكس”، مؤكداً أن “ابواب الاتحاد مفتوحة أمام الجميع للتماسك والخروج من الازمة”.يذكر أن هناك وساطات إقليمية تدخلت لحل الأزمة داخل البيت الكردي من أجل حسم منصب رئيس الجمهورية. 

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