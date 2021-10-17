حزب طالباني يؤكد على تلاعب في نتائج الانتخابات

حزب طالباني يؤكد على تلاعب في نتائج الانتخابات
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، دليل التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.وقالت عضو الاتحاد، رابحة حمد،في حديث صحفي، إن “المرشحة التي توفيت قبل شهرين من موعد الانتخابات وحصلت على آلاف الأصوات من دون الإعلان عن تسلسلها او اجراء لقاءات او لقاء مع الجماهير، هذا دليل واضح على عمليات التلاعب بأصوات الجماهير”.وأضافت، أن “ذلك يضع العملية الديمقراطية بموضع خطر ويؤثر على الحكومة المقبلة”، مردفة: “كنا نأمل بأن تكون الانتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة وخصوصا التي جرت في العام 2018”.وتابعت حمد، أن “تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لهذه النتائج يعود بنا الى المربع الأول ونقطة الصفر وهذا الامر لا يخدم سيادة العراق ابدا، ويؤدي الى تدهور امني واقتصادي كبير للبلاد”.

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