حزب طالباني يستبعد تشكيل حكومة مسرور نهاية الشهر الجاري

حزب طالباني يستبعد تشكيل حكومة مسرور نهاية الشهر الجاري
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- استبعد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان في نهاية الشهر الحالي.وقال عضو المكتب السياسي في الاتحاد، سعدي احمد بيره في حديث صحفي: “احتمال بعيد ان تتشكل الحكومة قبل موعد 1/7/2019”.وأكد بيره، على “شرط حزبه في حسم منصب محافظ كركوك للمشاركة في الحكومة الجديدة لإقليم”.وعن موقف حزبه في مضي الحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيل الحكومة من دون الاتحاد الوطني قال بيره “لكل حادث حديث”.

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