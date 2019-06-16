حزب طالباني يهدد حزب بارزاني بالمقاطعة ما لم يحسم حقيبة العدل ومنصب محافظ كركوك

حزب طالباني يهدد حزب بارزاني بالمقاطعة ما لم يحسم حقيبة العدل ومنصب محافظ كركوك
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، تقديم أسماء مرشحيه للمناصب بحكومة الإقليم بانتهاء خلافاته مع الديمقراطي على المناصب في الحكومة المركزية، مهددا بمقاطعة حكومة وبرلمان كردستان.وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في حديث صحفي، ان “الاتفاقات حول برلمان وحكومة الاقليم تمت بتوزيع المناصب بين جميع الأحزاب”.وأضاف ان “حصة الاتحاد الوطني الكردستاني هي رئاسة برلمان الإقليم ومنصبي نائبي رئيس الوزراء ورئيس الإقليم وست وزارات فضلا عن الهيئات والمناصب بدرجة مدير عام”.وأوضح ان “خلافاته مع الديمقراطي تكمن حول منصبي محافظ كركوك ووزارة العدل في الحكومة الاتحادية”، مشيرا الى انه “حتى الان لم يقدم اي مرشح للمناصب التي منحت له في حكومة الاقليم”.وتابع السورجي ان “الحوارات التي ستجري  بين الحزبين هي الفيصل بإنهاء الخلافات من عدمها”، لافتا الى ان “الاتحاد سيقاطع حكومة وبرلمان الإقليم ما لم تنتهي الخلافات مع الديمقراطي على منصب محافظ كركوك وحقيبة العدل”.

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