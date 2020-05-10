حكومة استراحة أمريكية إيرانية في العراق

حكومة استراحة أمريكية إيرانية في العراق
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بقلم:ابراهيم الزبيدي

واضح وبشكل جلي أن توليد الوزارة العراقية، هذه المرة، لم يكن على يد قابلة قادمة من طهران. كما أنه لم يكن طبخة أمريكية أيضا بلحمٍ وعظم وشحم أمريكي خالص، بل هو حاجة قاهرة أجبرت الطرف الأمريكي، وهو المحاصر بكرونا وجو بايدن، والإيراني، وهو المحشور بين كورونا وعقوبات ترمب، إلى استراحة قصيرة لالتقاط الأنفاس ومراجعة الحسابات.

فالناظر إلى حجم الاعتراضات الساخنة المجلجلة التي سبقت التصويت على وزارةمصطفى الكاظمي من أقوى الأطراف الشيعية المملوكة بالكامل للحرس الثوري الإيراني، وإلى الاشتراطات المشددة المرفوقة بتهديدات نارية كالها للمرشح الكاظمي الحزبان الكرديان إن لم يرضخ ويوافق على شروطهما، وإلى صحوة البطولة المباغتة التي ظهرت لدى التجمعات السنية ودفعتها إلى إعلان مخالفتها لأحزاب البيت الشيعي، واستعدادها لمنح الكاظمي ثقتها، وهي الطرف الأضعف في منظومة الحكم في المنطقة الخضراء، لابد أن يصل إلى قناعة بأن ما حدث يوم الأربعاء 6 أيار/ مايو 2020 كان صفقة تنازل متبادل بين إيران وأمريكا دفعت بالأطراف الرافضة أو المترددة إلى قبول التصويت لصالح الكاظمي، والتخلي عن شروطها السابقة بين ليلة وضحاها.

ففور انتهاء التصويت سارع وزير خارجية إيران جواد ظريف إلى نشر تغريدة على صفحته في موقع تويتر قال فيها: “إن إيران تقف على الدوام الى جانب الشعب العراقي وانتخاب حكومته.“

ثم تغريدة أخرى من السفير الايراني في العراق، ايرج مسجدي، على تويتر: “مبروك للسيد مصطفى الكاظمي ووزرائه، ومبروك للبرلمان العراقي للتصویت علی منحه الثقة لأغلبیة الحکومة“.

أما على الجانب الأمريكي فقد سارع وزير الخارجية مايك بومبيو إلى تهنئة الكاظميوإبلاغه بأن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناءً لمدة 120 يوماً لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، وذلك لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.

ثم أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانا عاجلا قال فيه المتحدث الرسمي باسم السفارة “نُقدم دعمنا لرئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة“.

وختمه بالقول “أتمنى للحكومة التوفيق في خدمة الشعب العراقي المحترم، وأتمنى السعادة للشعبين الإيراني والعراقي“.

أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المعروف عنها أنها لا تنطق عن الهوى، فقد وصفتالكاظمي بأنه “رجل علماني وليبرالي ويتمتع بعلاقات قوية مع أمريكا وإيران“.

ولخصت رأيها بالقول إن ” الكاظمي الذي كانت مشاركته السياسية أكثرَ علمانيةوانفتاحاً على المتظاهرين الذين تبنى كثيرون منهم مواقف معاديةً لإيران يُعتقد بأنه على استعداد لحمايتهم من المليشيات المدعومة من إيران التي هاجمتهم وقتلتهم“.

وواضحٌ من هذه الإشارة، بالذات، أن الإدارة الأمريكية تُراهن على عودة المتظاهرين إلى ساحات الإعتصام وحشر الكاظمي في الزاوية الضيقة وإجباره على الاصطفاف إما إلى الشعب العراقي المظلوم المنتفض وإما إلى ظُلامه وكلاء الولي الفقيه، وهو أمرٌ، لو حصل، سوف يشكل، من وجهة النظر الأمريكية، مأزقا جديدا لإيران في العراق قد تتبعه مآزق أخرى لاحقة.

ومؤكد أن الجميع، إيرانيين وأمريكين وعراقيين، يعرفون أن الكاظمي مدين للمتظاهرين برئاسة الحكومة. وقد يصبحون، وليس غيرهم، العامل الأقوى والوحيد الذي يصنع فشله ثم رحيله، او انضمامه إلى قائمة الحكام المحترمين حتى لو صوت برلمان المحاصصة على طرده من الوظيفة.

فهناك أمور معينة عاجلة لا يمكن تأجيل البت فيها ولا تعويمُها أو خداع الجماهير بتبريرات مرفوضة مقدما، وهي، الانتخابات المبكرة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين وعادل عبد المهدي في طليعتهم، والإطاحة بكبار الفاسدين المعروفين جيدا من قبله باعتباره رئيس جهاز المخابرات، ثم ضبط سلاح الحشد الشعبي إن لم نقل سحبه منه وتسليمه للدولة، وتحرير القضاء العراقي من سطوة الأحزاب والمليشيات، والإسراع في تخفيف أعباء كورونا الصحية والاقتصادية والأمنية عن كاهل المواطن الفقير، دون تأخير.

ومؤكد أن العراقيين لن يقبلوا، بعد اليوم، إلا قراراتٍ وإنجازات عمليةً ملموسة جادة وشاملة وشجاعة تحقق مطالبهم المشروعة الملحة، وتؤمن لهم الحرية والعيش الكريم والأمن والأمان.

ولو افترضنا أنه ووزراءه سيحاولون أن يكونوا عند حسن ظن شعبهم بهم فإن من الصعب عليهم تحقيقَ الإصلاحات المنشودة من خلال بالتعاون مع برلمان يُسيّره أصحابُ السلاح والمتهمون بالفساد والمعتمَدون كليا على  تدخل القوى والحكومات وأجهزة المخابرات الأجنبية.

والتجارب المريرة التي مر بها الشعب العراقي على طول سنوات حكم المحاصصة والفساد والغش والاحتيال علمته كيف يرفض تمييع مطالبه، أو تخديرَه بقراراتٍ وإجراءاتٍسطحية لا تشفي الغليل. ومن هنا سوف تبدأ المشكلة، ومن هنا أيضا سوف يتحقق لأمريكا المراد.

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