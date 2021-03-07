حكومة الإقليم تؤكد التزامها بمواد الموازنة في حال تمريرها

حكومة الإقليم تؤكد التزامها بمواد الموازنة في حال تمريرها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، الاحد، تقديم حكومته مقترحاً للحكومة الاتحادية والبرلمان العراقيين لإنهاء الخلاف حول قانون الموازنة لعام 22021.وقال عادل في بيان، إن “الحكومة سلمت جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد”، مشدداً على “الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين”.واضاف البيان أن “المصادقة على مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2021 في مراحلها الأخيرة وبعد إجراء مباحثات كثيرة مع جميع الجهات المَعنية، تؤكد حكومة إقليم كردستان التزامها بجميع واجباتها وإيمانها بمبدأ الشفافية كما جاء في برنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة”.وبين أن “حكومة إقليم كردستان اطلَعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من خلال الكتاب المرقم (7 – خاص)، في 1-2-2021، على جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية والإيرادات والنفقات النفطية (استناداً لتقرير تدقيق ومراجعة شركة ديلويت الدولية)، إلى جانب إرسال الإحصائيات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية وعائداتها اعتماداً على البيان المالي السنوي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، ناهيك عن إرسال جداول الأرقام والمعلومات الخاصة بموظفي إقليم كوردستان بحسب نظام التسجيل البايومتري”.وشدد على أن “حكومة إقليم كردستان تؤكد دائماً التزامها بمبدأ الشفافية للكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية، وقامت حتى الآن بالرد الدقيق وبكتب رسمية على جميع استفسارات وتساؤلات وزارتي المالية والنفط العراقيتين وكذلك اللجنة المالية في مجلس النواب”.واختتم قائلاً: “في الوقت ذاته يعبر الإقليم مرة أخرى عن استعداده لإيضاح أي استفسار بهذا الصدد، من أجل تبديد كافة الالتباسات والإشكاليات التي من الممكن أن تلقي بظلالها على مسار التفاهم والاتفاق بين الجانبين”.

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