حكومة عاقر أنجبت توأماً!

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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الفتح:تأجيل عرض كابينة علاوي على البرلمان إلى الأسبوع المقبل
نائب:عبد المهدي سيستقر في أربيل لوجود عشرات الدعاوى القضائية ضده من قبل أسر شهداء وجرحى المتظاهرين
الدليمي:تحالف القوى وحزبي بارزاني وطالباني ضد تمرير حكومة علاوي
تحالف سائرون:علاوي سيواجه صعوبة في تمرير كابينته الوزارية
نائب:استقالات جماعية من حزب بيارق الخير
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المالية النيابية:إرسال الموازنة العامة إلى البرلمان مرهون بتشكيل الحكومة
الطاقة النيابية ترد على “معجزة” وزير الطاقة الأمريكي:الصادرات النفطية للإقليم لاتتجاوز تعليمات منظمة أوبك المرتبط بها العراق
باقري:أي تغيير في السياسة العراقية تجاه إيران سيصبح الإتفاق في مجال الكهرباء بحكم الملغي
صالح يطمئن الشعب العراقي بأن العجز المالي في موازنة 2020 لايؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين
يلدز:111 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال 8 سنوات
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN