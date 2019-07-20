حملة شعبية لرفض(فقيه المحكمة الاتحادية)

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أمريكا تجدد دعوتها للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة
هوك: البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث “الخطر الإيراني”
قناة إسرائيلية:أمريكا وإسرائيل طلبت من روسيا سحب إيران مليشياتها من العراق وسوريا ولبنان
السودان ..التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى التغيير
أردوغان:الولايات المتحدة لا تنوي حاليا إقامة منطقة حظر طيران في سوريا
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مجلس واسط:30 مليار دينار حصة محافظتنا من المنافذ الحدودية
مجلس البصرة يجدد رفضه لإتفاقية الكويت مع العراق ويصفها بـ”الخيانة”
لجنة نيابية:انجازات حكومة عبد المهدي الاقتصادية والمعيشية = صفر
المالية النيابية تكشف عن مقترح لزيادة رواتب المتقاعدين
نائب يطالب بالكشف عن مصير 40 مليار دينار صرفت للموصل “لرفع الانقاض”
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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