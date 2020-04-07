خلافا للدستور..حزب بارزاني:نحن مع مرشح إيران وأحزابها في العراق لرئاسة الوزراء!

خلافا للدستور..حزب بارزاني:نحن مع مرشح إيران وأحزابها في العراق لرئاسة الوزراء!
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، ان حزبه ينظر للمفاوضات الجارية بين الأحزاب الشيعية بعين الترقب، لإعلان الموقف الرسمي حول المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي.وقال شعبان في حديث صحفي، ان “رئاسة الوزراء هي من حصة المكون الشيعي وهم الأحق باختيار من يرونه مناسبا لهذا المنصب ونحن نترقب ما سيخرج عنهم من اتفاقات ورؤية بشأن المكلف الجديد”.وأضاف، أن “منصب رئيس الوزراء يحتاج الى توافق شيعي ليتمكن الشخص المختار من النجاح بمهامه خاصة في ظل هذا الوضع والأزمات التي يمر بها العراق”.وأشار شعبان إلى أنه “سواء اختارت الكتل الشيعية الزرفي أو قررت طرح بديل له فهو من اختصاصهم، ولكن نأمل أن لا يتأخر هذا الاتفاق طويلا ونعود مرة أخرى إلى الصفر وننتظر موقفا رسميا من الأحزاب الشيعية لنعلن موقفنا بعيدا عن التسريبات الإعلامية”.وكان الرئيس المكلف، قد سلّم يوم السبت الماضي، المنهاج الحكومي لوزارته المرتقبة، الى مجلس النواب العراقي، بهدف عرضه على أعضاء البرلمان.وبعد ذلك، قدّم الزرفي، طلباً لرئاسة مجلس النواب، بشأن عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة والتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة.يذكر ان الدستور لم يتطرق االى توزيع مناصب الرئاسات الثلاث وفق المذاهب بل النظام الطائفي البغيض من جعل ذلك.

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