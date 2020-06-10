داوود:مراجعة شاملة بخصوص تعيين آلاف الدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائية بخصوصها

داوود:مراجعة شاملة بخصوص تعيين آلاف الدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائية بخصوصها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، هاشم داوود، الاربعاء، أن الأيام المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لتعيين آلاف الدرجات الوظيفية.وقال داود، في مؤتمر صحفي،ان “العراق سوف يشارك في حواره مع أمريكا سيبدأ اليوم بوكلاء الوزارات”.وأضاف، أن “العراق يسعى لعلاقات مفتوحة ليس فقط مع الولايات المتحدة، وانما علاقات متوازنة مع الجميع ايران والسعودية وامريكا وغيرها” .واشار الى أن “الحوار سيشمل كافة المجالات، وعلينا الاستفادة منها في الزراعة والصناعة والطاقة جوهر الإصلاح المالي، والعمل بسرعة من اجل توفير رواتب الموظفين”.وأضاف، أن “الأيام المقبلة ستشهد مراجعة شاملة بخصوص تعيين آلاف الدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائية بخصوصها”.وأكمل: “نحن امام مسؤولية أخلاقية لضمان رواتب الموظفين”، مشيرا إلى أن “المرحلة الثانية من الإصلاحات تشجع الاستثمار الداخلي في ظل نقص كبير في هذا الجانب نسعى لحالة متوازنة بين مردود الدولة الأساسي من النفط، وتنشيط السوق الداخلي والاستثمار الداخلي والخارجي”.وكشف أن “الكاظمي  سيقدم مبادرات باتجاه المكونات والمناطق التي تعرضت الى إرهاب داعش خلال الفترة الماضية”.وتابع: “سنويا يتخرج من الجامعات اكثر من 700 الف طالب من اجل استيعاب الخريجين وعدم تركهم عاطلين عن العمل”، مبينا: “سوف نفتح مجالات للقطاع الخاص والاستثمار الخارجي ليأخذ مداه في الأسواق العراقية”.

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