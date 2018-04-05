درجال:اجتماع في نهاية الشهر القادم للمبعدين عن انتخابات اتحاد كرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يعقد النجم الكروي السابق عدنان درجال، الخميس، اجتماعا مهما مع المبعدين عن انتخابات اتحاد الكرة والتي من المقرر إقامتها في الحادي والثلاثين من شهر ايار المقبل .والاجتماع سيسفر عن عقد مؤتمر كبير تنكشف من خلاله جميع الاوراق ومن بعدها سيتم التحضير للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لتوضيح جميع الأمور التي عرقلت دخولهم في الانتخابات.يذكر ان لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة رفضت قبول ترشيح سبعة مرشحين هم “عدنان درجال واحمد الموسوي ومحمد ناصر ووليد الزيدي ونعيم صدام وباقر حميد وغالب الزاملي عن سباق الانتخابات