دزيي: حكومة عبد المهدي وضعت نقطتين كمركيتين غير قانونيتين تعود بالنفع لمجاميع ميليشاوية

دزيي: حكومة عبد المهدي وضعت نقطتين كمركيتين غير قانونيتين تعود بالنفع لمجاميع ميليشاوية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- قالت حكومة اقليم كردستان ، الاربعاء 14 تشرين الثاني 2018، ان بغداد وضعت نقطتين كمركيتين غير قانونيتين مع الاقليم ويجب ازالتهما بسرعة، فيما اشارت الى أن عوائدهما تذهب حالياً لميليشيات مسلحة .وذكر المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره مؤتمر دولي في اربيل، أن “النقاط الجمركية التي وضعتها بغداد مع اقليم كردستان غير قانونية”، داعياً “الى ضرورة الغائها في اسرع وقت”.واضاف أن “وفداً من الحكومة الاتحادية زار اقليم كردستان لتنظيم التعرفة الجمركية”، مؤكدا أن “النقاط التي وضعتها الحكومة العراقية مع اقليم كردستان غير قانونية وغير شرعية، وهي تعود بالنفع على مجاميع ميليشاوية”.وتابع دزيي أن “الحكومة الاتحادية وعدت بالغائها ولكن لا ندري مدى جديتها فيما يتعلق بهذا الامر”.

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