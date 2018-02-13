دير ليين: سيتم نشر القوات الالمانية في عموم العراق

دير ليين: سيتم نشر القوات الالمانية في عموم العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف موقع “ورلد سوشيلست ويب سايت” الاخباري، الثلاثاء، أن الائتلاف الكبير الجديد في المانيا يخطط لتوسع كبير في نشر وتوسيع مهمة الجيش الالماني في العراق.وذكر الموقع في تقرير له اليوم:ان “هذا الاعلان جاء على لسان وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير ليين بعد نهاية جولتها في منطقة الشرق الاوسط نهاية الاسبوع الماضي”.واضافت أن “وزيرة الخارجية الالماني اعلنت انه ” سيتم نشر الجيش الالماني في المستقبل في جميع انحاء العراق ، وسوف يكون هناك تفويض جديد للتوازن في حجم القوات الالمانية بين بغداد واربيل ستكون على قدم المساواة بين الجانبين”. وتابع التقرير أن “محاولة وزيرة الدفاع الالمانية فون دير لين لتصوير نشر الجيش الالماني كعملية مكافحة الارهاب هي دعاية واكاذيب ، ذلك ان غزو نظام بوش للعراق قد تسبب في دمار البلاد وان داعش كانت نتيجة الاحتلال اللاحق للبلاد والتعاون الغربي مع المجاميع الارهابية في حروب تغيير الانظمة التي شملت سوريا وليبيا”.واشار الى أنه “في حالتي العراق وليبيا امتنعت ألمانيا عن المشاركة في الحروب التي تقودها الولايات المتحدة، لكنها لعبت دورا نشطا في الحرب ضد سوريا منذ البداية. وقد لجأ الجيش الالماني إلى أساليب إرهابية، بشكل مباشر وغير مباشر، للدفاع عن المصالح الاقتصادية والجغرافية الاستراتيجية للإمبريالية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط”.

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