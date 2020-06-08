رجب:الشعب الكردي جسر تجاري لعائلتي حزبي بارزاني وطالباني

رجب:الشعب الكردي جسر تجاري لعائلتي حزبي بارزاني وطالباني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجمت النائبة المستقلة يسرى رجب ، الاثنين، الحزبين الحاكمين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، متهمة اياهما بالمتاجرة بقضايا الشعب لصالح عوائلهم.وقالت رجب في تصريح  صحفي، إن “الحزبين الحاكمين في الاقليم استحوذا على الالاف الدرجات الوظيفية الوهمية”، مبينة أن “بغداد منحت الإقليم درجات وظيفية عليا تمت سرقتها من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد لصالح عوائل مقربة من الحزبين”.وأضافت، أن “تسييس مفوضية الانتخابات وتعيين شخصيات مقربة من الحزبين امر مرفوض لايمكن التغاضي عنه وستكون لنا وقفه داخل مجلس النواب”.وطالبت رجب حكومة بغداد بــ”منع استحواذ الحزبين الحاكمين على أموال موظفي الإقليم الوهميين”. 

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