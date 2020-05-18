روحاني:استقرار العراق من “أولوياتنا”!!

روحاني:استقرار العراق من “أولوياتنا”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاثنين، أن الإستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية كبيرة للمنطقة، مبينا ان نجاح العراق في تشكيل الحكومة يمهد الطريق ليستعيد العراق مكانته البارزة في المنطقة.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني تحدث هاتفيا مع نظيره العراقي برهم صالح، حيث قدم تهانيه المسبقة بعيد الفطر المبارك، معربا عن ارتياحه لتوصل العملية السياسية في العراق الى نتيجة حاسمة، حيث اجتمع كافة الاطياف العراقية وتم تشكيل مجلس وزراء وحازت الحكومة الجديدة على مصادقة مجلس النواب”.واكد روحاني، أن”الاستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية بالغة للمنطقة ولا شك أن نجاح العملية السياسية يمهد الطريق ليستعيد العراق مكانته البارزة في المنطقة”.واشار روحاني الى ما تعانيه دول المنطقة من مشاكل كانخفاض اسعار النفط وانتشار كورونا، والمشاكل الأمنية والتدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية، وأعتبر أن تعزيز علاقات التعاون بين الدول والشعوب الصديقة في جميع المجالات يساهم في تجاوز هذه المشاكل.وأكد روحاني أن السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية هو تعزيز العلاقات والتعاون في كافة المجالات مع العراق، مضيفا: إيران وكما في السابق ستقف الى جانب الشعب العراقي وحكومته وانها حريصة على السيادة العراقية وعدم تدخل القوى الأجنبية في مصير الشعب العراقي وحكومته.

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