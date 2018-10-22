ريال مدريد يتواصل مع أنطونيو كونتي لتدريب فريقه

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة نادي ريال مدريد قد تواصلت مرة أخرى مع الإيطالي أنطونيو كونتي لتولي تدريب الريال في الفترة المقبلة خلفًا لجولين لوبيتيجي.وتعرض فريق ريال مدريد لخسارة جديدة، ولكن هذه المرة على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، وأمام جماهيره من فريق ليفانتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.وفشل فريق ريال مدريد مرة أخرى في تحقيق الفوز الذي غاب عنه طيلة الأربع مباريات السابقة بالليجا “ثلاث خسائر، وتعادل وحيد”.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد تصر على التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ليكون بديلاً لجولين لوبيتيجي.وأشارت الصحيفة أن إدارة المرينجي قد تواصلت مرة أخرى مع أنطونيو كونتي عبر وكيل أعماله فيديريكو باستوريلو يوم السبت الماضي بعد الخسارة القاسية أمام ليفانتي بثنائية، وكان محور الحديث هو أن كونتي هو المدرب المفضل للريال في حالة إقالة لوبيتيجي.وأكملت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواصلت فيها الإدارة مع كونتي، بعدما كشفت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية عن اتصال فلورنتينو بيريز رئيس الريال بالمدرب الإيطالي للحديث عن إمكانية تدريبه المرينجي في الفترة المقبلة.