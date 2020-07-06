زعاطيط العصائب:نصب منظومة دفاع في السفارة الأمريكية “انتهاك للسيادة”!!!

زعاطيط العصائب:نصب منظومة دفاع في السفارة الأمريكية “انتهاك للسيادة”!!!
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن الجناح السياسي لميليشيا العصائب نعيم العبودي، الاثنين، أن قيام الولايات المتحدة بوضع منظومة دفاع جوية في السفارة الأمريكية انتهاك للعمل الدبلوماسي.وقال العبودي في تصريح  صحفي، إن “هناك تدخلان من قبل السفارة الأميركية خارج الاطار المعمول به سياسيا ودبلوماسيا ويجب على الحكومة العراقية ان تضع حدا لهذه الخروقات”.وأضاف العبودي، أنه “يجب ان كون سيادة العراق بمقدمة اهتمام الحكومة العراقية”، مؤكدا أن “ما قامت به السفارة الأميركية هو خرق واضح لسيادة العراق”.يذكر ان ميليشيا العصائب هي من الميليشيات التي تنتهك السيادة  يوميا وتدوس باحذيتها على هيبة الدولة  لتدمير العراق لصالح إيران ورواتبها من الخزينة العراقية .

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