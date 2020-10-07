زعطوط ميليشياوي:يجب مواجهة المتظاهرين بالعنف لكونه تيار تخريبي!!

زعطوط ميليشياوي:يجب مواجهة المتظاهرين بالعنف لكونه تيار تخريبي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر زعيم ميليشيا جند الإمام النائب أحمد الاسدي، الأربعاء، من التطوراتِ العُنفية والتحركات المُرِيبة التي حدثت في كربلاءِ ، مشيرا إلى أن الضرورة التاريخية تستلزم الوقوف في مواجهةِ هذا التيار التخريبي المَارق في اشارة الى المتظاهرين .وقال الأسدي في بيان ، “نُحذر من التطوراتِ العُنفية والتحركات المُرِيبة التي حدثت في كربلاءِ ونعدّها رسالةً لنا جميعاً أن المذهب والمُقدسات في خطرٍ داهم”.وأضاف أن “الضرورة التاريخية تستلزم الوقوف في مواجهةِ هذا التيار التخريبي المَارق”.

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