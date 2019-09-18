سائرون:اِتفاق مع الحكمة لتمرير قانون مزدوجي الجنسية

سائرون:اِتفاق مع الحكمة لتمرير قانون مزدوجي الجنسية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، الاربعاء (18 ايلول 2019)، عن اتفاق بين تحالفه وتيار الحكمة، على تمرير قانون مزدوجي الجنسية، لتخيير المسؤولين بين التخلي عن جنسياتهم الاجنبية أو الاستقالة.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “الدستور الاتحادي يحظر على من يمتلكون جنسية مكتسبة تولي مناصب رفيعة في الدولة العراقية وبالتالي كانت دافعا لنا لجمع هذه التواقيع من مختلف النواب لتفعيل هذه المادة الدستورية”، مبينا أن “الدورات البرلمانية السابقة لم يكن لدى الكتل السياسية رغبة لإقرار هذا القانون”.وأضاف أن “هذه الدورة فيها جدية حقيقية لتشريع هذا القانون لتخيير المسؤولين بين التخلي عن جنسياتهم المكتسبة أو الاستقالة”، لافتا إلى أن “بعضا من الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية في الدورات السابقة هي من تعمدت تعطيل أو تأخير تشريع هذا القانون بسبب ان اغلب الوزراء ورؤساء الكتل كانوا ممن يمتلكون الجنسية المكتسبة جنسية غير عراقية”.واشار العقابي إلى أن “اغلب وزراء الحكومة الحالية يمتلكون جنسيات غير عراقية مكتسبة ويمارسون اعمالهم بشكل طبيعي دون وجود اي رادع قانوني أو دستوري يحاسبهم على هذا الانتهاك لبنود الدستور”.وتابع أن “هناك 13 إلى 14 رئيس كتلة في الدورة البرلمانية الحالية يمتلكون جنسية مكتسبة غير العراقية”، مؤكدا على أن “التفاهمات والاتفاقات الحاصلة مع تيار الحكمة وكتل برلمانية ستعجل من تمرير قانون مزدوجي الجنسية”.ونشرت “بغداد اليوم” فقرات مقترح قانون مزدوجي الجنسية من المسؤولين، الذي قدمه رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية صباح الساعدي، الاثنين (16 ايلول 2019)، إلى رئاسة البرلمان بغية قراءته وتشريعه.وتبيّن الوثائق، فقرات القانون الـ 9، وفئات المسؤولين الذين يقترح شمولهم به، فضلا عن اسماء النواب الموقعين على طلب تشريع القانون، والبالغ عددهم 81 نائبا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *