سائرون:شعار “المجرب لايجرب” يطبق على الوزراء وليس على أصحاب الدرجات الخاصة!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، قصي الياسري، الاربعاء، أن تحالفه لا يزال متمسكا بمبدأ المجرب لا يجرب ولن يحيد عنه ابدًا، مبينا أن هذا المبدأ ينطبق على الوزراء فما فوق فقط.وقال الياسري في حديث صحفي، إن “تحالف سائرون لن يتخلى ابدا عن مبدأ المجرب لا يجرب، وهذا ما جعل موقفه ثابتا في البحث عن وزراء تكنوقراط للوزارات الشاغرة”، مبينا أن “موقف كتلته لن يتغير ابدًا حتى تتبوء شخصيات كفوءة وناجحة الوزارات الشاغرة”.واضاف أن “مبدأ المجرب لا يجرب يطبق على الوزراء فقط، ولا مشكلة لدى كتلته امام المناصب الاخرى “.وركز ائتلاف سائرون خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 12 ايار 2018 والتي جاء فيها اولا بـ 54 مقعدا ، ركز على استخدام عبارة المجرب لا يجرب التي اطلقتها المرجعية الدينية لدفع الناخبين الى انتخاب الائتلاف والمرشحين الجدد ومنع عودة المجربين من الذين لم يقدموا خدمة للشعب بحسب الائتلاف.ورد حزب الاستقامة الوطني، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد 29 نيسان 2018، على دعوات شمول بعض الاسماء ضمن تحالف سائرون بمبدأ “المجرب لا يجرب” الذي ينسب الى المرجع الديني علي السيستاني.وقال عضو الأمانة العامة للحزب محمد رشك، في تصريح صحفي، إن “البعض يتحدث عن وجود شخصيات (مجربة) في تحالف سائرون، فلماذا لا يشملهم شعار (المجرب لا يجرب)، وهذا الشعار واضح، وهو ضد المجرب الفاشل لا الناجح”، مبيناً ان “العراق بحاجة الى المجرب الناجح لكي نبني الوطن، ونحقق الإصلاح!!”.