سائرون:عدم تنفيذ البرنامج الحكومي سيؤدي إلى إقالة عبد المهدي

سائرون:عدم تنفيذ البرنامج الحكومي سيؤدي إلى إقالة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، حدوث تغيير كبير في الحكومة التشريعية  والتنفيذية، بسبب عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.وقال النائب عن التحالف رامي السكيني، في حديث صحفي، ان “تحالف سائرون واغلب الكتل السياسية اعطت فترة لرئيس الوزراء، لتنفيذ برنامجه الحكومي، واعطاء فترة حتى وان كانت بسيطة ستكون نهاية المطاف وخاتمة الامر وبعد ذلك الكتل السياسية تحسم امرها في المعارضة او بسحب الثقة من عادل عبد المهدي”.وأكد السكيني، ان “اهم السيناريوهات المحتملة مع هذه الايام التي مرت لعلها تكون زلزلة وتغيير كبير في الحكومة التشريعية  والتنفيذية.

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