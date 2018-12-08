سائرون:نسعى لإلغاء الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد النائب عن تحالف سائرون، سلمان حسن، السبت (8 كانون الأول 2018)، رفض تحالفه لأي تواجد أجنبي على الاراضي العراقية وعلى وجه الخصوص القوات الامريكية المحتلة، فيما أكد ان تحالفه سيطالب بإلغاء الاتفاقية الامنية الموقعة مع واشنطن.وقال حسن في حديث صحفي له اليوم، إن “تحالف سائرون يرفض وجود أية قوة محتلة او أجنبية على الاراضي العراقية”، مؤكدا أن “العراق لديه قوات مسلحة اثبتت للعالم أجمع مدى قوتها في حماية البلد”.وأضاف النائب عن تحالف الصدر، الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن “الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية، ابان خروجهم من العراق، غير مجدية ولم يتم تطبيقها بشكل حقيقي”.واكد، أن تحالفه “سيطالب بإلغاء الاتفاقية كونها غير مجدية، ومن اجل اخراج القوات الامريكية من العراق”.