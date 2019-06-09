سائرون “تهدد” عبد المهدي بحجب الثقة في حال تأخير توزيع المناصب الخاصة

سائرون “تهدد” عبد المهدي بحجب الثقة في حال تأخير توزيع المناصب الخاصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الأحد، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لانهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة واجراء الانتخابات المحلية.وقال الموسوي في بيان ، إن “اي عملية تأجيل للمواعيد المتفق عليها داخل اروقة مجلس النواب او ماجاء بتعليمات الموازنة الاتحادية للدولة من انهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة التي تعمل بالوكالة بنهاية هذا الشهر او موضوع تاجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الى السنة القادمة هو تنصل عن الوعود التي قطعتها للشعب وتسويف وخيانة للامانة التي على اساسها تم انتخابك كرئيس للوزراء”.وأضاف الموسوي، انه “عليه ستتم مناقشة عملية حجب الثقة عن حكومتك في حال تنصلت واخلفت بهذه الوعود”. 

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