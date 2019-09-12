ستيفن هيمي السفير البريطاني الجديد في العراق

ستيفن هيمي السفير البريطاني الجديد في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المملكة المتحدة، الخميس (12 ايلول 2019)، تسمية ستيفن هيمي سفيراً جديداً لها في العراق.وقالت السفارة البريطانية في بغداد ببيان ، إنه “يسرنا أن نعلن ان سعادة ستيفن هيكي سيتسنم منصب سفير المملكة المتحدة لدى العراق من سعادة جون ولكس في تشرين الثاني القادم”.

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