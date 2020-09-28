سفيرّي أمريكا وبريطانيا يؤكدان على استمرار التعاون مع العراق ومواصلة دعمه

سفيرّي أمريكا وبريطانيا يؤكدان على استمرار التعاون مع العراق ومواصلة دعمه
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الاثنين (28/9/2020)، استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مواجهة التحديات الراهنة.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ان “المستشار قاسم الأعرجي، استقبل صباح اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”.وجرى خلال اللقاء “بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن”.وأكد السفير الأمريكي “استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة”.من جانبه اشار الأعرجي للسفير الأمريكي، “يجب ان تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار”. وفي السياق نفسه بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي التعاون المشترك في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وجائحة كورونا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية البريطانية، والأوضاع الراهنة، وبحث التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا في مجالات، الأمن و مكافحة الإرهاب وجائحه كورونا وتبادل الرؤى والأفكار، لتعزيز استقرار المنطقة والعالم.وأكد الأعرجي أن “الحكومة العراقية عازمة على تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بالاستقرار وحفظ الأمن وإصلاح مؤسسات الدولة، بما يليق بتطلعات العراقيين”.من جهته أعرب السفير البريطاني عن تطلعه بأن تشهد العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة مزيدا من التطور بما يخدم مصالح البلدين، مؤكدا تواصل دعم بريطانيا للعراق في المجالات كافة.

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